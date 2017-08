Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 17 août

"Le ministre rentre, 18 communes bachent", titre ce jeudi le JIR, alors que Jean-Michel Blanquer arrive à La Réunion ce jeudi. "Le ministre de l'Éducation assiste à une rentrée en trompe-l'œil, cinq communes de l'île seulement assurent l'accueil des élèves dans les écoles du primaire, les autres en sont incapables", indique le journal.



De son côté, le Quotidien consacre sa Une au MH370 et affiche "Le crash localisé". Selon le journal, les autorités malaysiennes étaient depuis longtemps en possession de photos permettant de localiser précisément le crash, mais celles-ci n'avaient jamais été prises en compte.

Faits-divers

Deux jeunes femmes ont été blessées ce mardi, dont une grièvement, alors qu'elles se trouvaient au Barber shop de Saint-Denis. Les agresseurs sont des jeunes qui s'étaient vus refuser une coupe gratuite et sont revenus armés pour se venger.





Alors que le restaurant Le Bambou, à l'Etang-Salé, a été ravagé par les flammes, plusieurs jeunes ont été interpellés. Deux seront déférés devant le tribunal ce jeudi matin. Société

18 communes décalent la rentrée à mardi 22 août, en raison de la baisse des contrats aidés. La gestion des contrats aidés sera au programme de la rencontre entre les maires et le ministre de l'Education qui doit se dérouler cet après-midi.



Le Journal de l'Ile comme le Quotidien consacrent d'ailleurs deux pages à une interview de Jean-Michel Blanquer. Le ministre considère notamment "nécessaire de redonner davantage de liberté et de pouvoir aux équipes pédagogiques" et estime que "le créole a toute sa place à l'école".



Social

Hier, une trentaine de pompiers volontaires ont manifesté devant le Conseil départemental. Ils réclamaient la fin des contrats précaires et la mise en place d'un concours.



Politique "La démission de Thierry Robert repoussée", indique Le Quotidien. Le courrier de validation de la préfecture n'a toujours pas été envoyé au député-maire de Saint-Leu.



