[REVUE DE PRESSE] Jeudi 15 juin 2017

"French Blue débarque samedi à La Réunion : La Guerre des prix", lit-on à la Une du Quotidien. Il s’agit demain soir de son premier vol. Cette compagnie low cost a de quoi faire peur à ses concurrents.



Alors que le Bac débute, le recteur de La Réunion, Vélayoudom Marimoutou, annonce des changements à la rentrée comme 156 classes supplémentaires et 333 classes de CP dédoublées.





Faits Divers



Le procès du groupe de prière Marie Porte du Ciel débute ce jeudi. La famille Valencourt est soupçonnée pour abus de faiblesse et blanchiment d’argent. Parmi les victimes, 12 anciens adeptes et proches d’Augustin Valencourt, le père de famille et gourou.



Les syndicat Unité SGP FO s’est élevé contre "l’explosion des agressions contre des policiers". Parmi elles, un incident surprenant à Saint-André : des fonctionnaires de la BAC interpellent un homme saoul et armé à Saint-André. Le jeune de 19 ans cherche à se battre et un attroupement hostile se forme. La petite sœur de 16 ans du jeune assène deux coups poing au visage du policier puis le mord au bras.



Sarah, portée disparue depuis lundi à Saint-Benoît, a été retrouvée hier à Sainte-Suzanne. Elle dit avoir été kidnappée mais les gendarmes ont du mal à y croire. Ses dires sont incohérents. Le parquet de Saint-Denis décidera de la suite de l’affaire.



Un colis suspect a été retrouvé en centre ville de Saint-Pierre hier. Les rues ont été évacuées. L’objet ne présentait, au final, aucun danger.



Economie



L’entreprise Korbey d’Or, en redressement judiciaire depuis février, a obtenu une prolongation de sa période d’observation de six mois. Un plan de redressement sera présenté en 2018.



La grève se poursuit à Groupama. Selon les salariés, la direction ne fait aucune proposition.



Air France se trouve en 12e position et Air Austral en 63e, du classement AirHelp, selon le Quotidien. Des positions qui ne sont pas bien brillantes.





Politique



Cyrille Melchior croit toujours à une victoire sur la 2e circonscription, malgré ses 10.000 voix de retard sur Huguette Bello.



La candidate Ericka Bareigts s’est entourée d’ancien candidats, allant de la droite à la gauche, pour le second tour des législatives.



Société



L’EFS a organisé hier, pour la 3e année consécutive, la Journée mondiale des donneurs de sang à la Nordev de Saint-Denis. Les donneurs étaient nombreux, ainsi que les partenaires.



Le Jir annonce que le nouveau pont de la rivière des galets sera livré en 2020. Le coût : 80 millions d’euros.

