[REVUE DE PRESSE] Jeudi 14 septembre 2017

"Qui sera exonéré ?" Le Jir fait sa Une sur les exonérations de la taxe d’habitation prévues en 2018. Une personne seule dont le revenu fiscal est moins de 27.000 euros par an, un couple avec moins de 48.000 et pour un couple avec enfant, moins de 49.000 euros.



À la Une du Quotidien, les Journées européennes du patrimoine ce week-end. Musées, bibliothèques et sites historiques et culturels sont ouverts au public.



Faits Divers



Mathieu Caizergues est-il vivant ? Après plusieurs mois de disparition et beaucoup de mystère, il aurait été aperçu sur un sentier dans le sud. Le gendarme mobile de Montpellier était parti en randonnée avec deux amis et avait disparu.



Un pêcheur de 17 ans s’est noyé hier à Saint-Philippe. Ils étaient deux et l’un d’entre eux aurait perdu sa canne. Ils ont donc tenté de le récupérer dans l’eau. Le jeune a été emporté par le courant.



Un garçon de 6 ans a été renversé par une voiture hier à Champ-Fleuri. Il souffrait d’une fracture à la jambe et de blessures à la mâchoire et à la tête. Il a été transporté conscient au CHU de Bellepierre.



L’organisateur de "Nou’t tout dan la mer" dimanche dernier, Jean-François Nativel, sera entendu par les gendarmes ce jeudi à Saint-Paul.



Nouvel épisode de la guerre familiale Cheung-Ah-Seung devant le tribunal de commerce de Saint-Denis. Le conflit repose sur l’utilisation non autorisée de la marque Demeco. Enjeu financier : 5,3 millions d’euros.



Dans le Quotidien, on apprend qu’une médiation est prévue pour trouver une solution au conflit judiciaire au sein de la parfumerie Mado.



Economie



Le vice-président de la Banque européenne d’investissement, Ambroise Fayolle, a visité le chantier NRL. La banque a prêté 500 millions d’euros pour sa réalisation.



Les letchis ne seront pas bien nombreux cette année. Selon la Chambre d’agriculture, la production devrait chuter d’au moins 50%.



Politique



Après le passage de l’ouragan Irma, le PCR a voulu appeler à la construction d’un monde plus équilibré et moins polluant. Zinfos974 Lu 283 fois



