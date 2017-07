Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 13 juillet 2017

À la Une du Quotidien ce jeudi, "Un cru d’excellence" pour ce Baccalauréat 2017. 50,47% des reçus ont obtenu une mention. Sur les 10.061 bacheliers, 991 ont décroché la mention très bien.



Le Jir revient sur l’affaire du traiteur arnaqueur et les "mariés sauvés par leurs invités". À Sainte-Anne et Saint-Leu, une incroyable chaîne de solidarité s’est formée pour que deux mariages ne tournent par la catastrophe : leur famille et amis ont fait le nécessaire pour trouver des solutions de bons repas et redonner le sourire aux mariés.



Faits Divers



Un homme a été poignardé en pleine rue à Saint-Louis hier. Il a pu se diriger vers un canapé qui traînait dans les parties communes de sa résidence et s'affaler dessus. Médicalisé sur place pour une blessure profonde au thorax, il a ensuite été transporté au CHU de Saint-Pierre.



Le couple interpellé mardi pour violences sur leur bébé a été mis en examen hier pour "violences habituelles sur mineur". Les faits remontent à 2016 à Djibouti. L’enfant avait ensuite été soigné à Paris, puis les parents sont rentrés avec lui à La Réunion.



Un exhibitionniste a choqué plusieurs fillettes lundi dernier à Saint-Louis. Il dit ne se souvenir de rien. Si l’homme ne paraît pas dangereux au point de passer à l’acte, il a des soucis d’alcool. Il a été condamné à trois mois de prison ferme.



Economie



Les journaux reviennent sur la convention canne et le détail de ce que les planteurs ont obtenu. Au total, le prix de la tonne de canne est passé de 80,26 euros à 83,74 euros.





Le CHU de La Réunion a réussi a faire certifier ses comptes 2016 malgré un déficit de plus de 35 millions d’euros. La direction annonce aucune suppression de poste.



Politique



Les Insoumis ont manifesté devant la préfecture hier contre la réforme du code du travail. Ils prévoient un mouvement national à nouveau à la rentrée.



Société



Demain, c’est le 14 juillet, et les journaux publient le programme des communes de l’île. Défilés, dépôts de gerbes et concerts au programme. Zinfos974 Lu 629 fois



