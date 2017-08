Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Jeudi 10 août 2017

À la Une des journaux ce matin, la rentrée scolaire qui ne se fera peut-être pas le 18 août. 20 des 24 maires ne vont pas assurer la rentrée à cause du manque de contrats aidés nécessaires à son bon fonctionnement suite à l’annonce d’une baisse par l’État.



Faits Divers



Un bébé de 2 ans a chuté dans une gosse sceptique dimanche soir au Tampon devant une salle de fêtes. Sauvé par son frère, il a vomi des excréments. Après avoir passé la nuit à l’hôpital, les jours de l’enfant ne sont pas en danger.



La gendarmerie nationale de La Réunion alerte le public contre des faux billets de 50 euros que des arnaqueurs tentent de donner aux commerçants. Il est facile de reconnaître les billets car une écriture bleue en caractères chinois y est visible.





Selon le Jir, Vanessa Miranville a vu son compte Facebook piraté ; ce ne serait pas la première fois. Sur la même page, le journal nous apprend que l’élection de Miss Teen Mundial a suscité de nombreux messages d’alerte la semaine dernière et met en garde contre les concours douteux.



Dans le Quotidien, on lit que l’enquête sur l’accident mortel du parapentiste a été classée sans suite.



Économie



L’aéroport de Pierrefonds a constaté une augmentation de son affluence de +20% par rapport à 2016, selon le Jir. Ce serait grâce au plan de relance de l’aéroport.



Le Quotidien annonce une aide de 56,5 millions d’euros de l’État au CHU de La Réunion : 24 millions d’aides exceptionnelles et 32,5 millions de soutiens pérennes jusqu’en 20121.





L’Immobilière de La Réunion a été placée en liquidation judiciaire hier par le tribunal de commerce. Cette entreprise en charge de la gestion du parc locatif du groupe Apavou ne peut rembourser les 7 millions d’euros dus aux organismes sociaux.



Société



Le Jir raconte l’histoire d’Anne David, adoptée à l’âge de 16 mois qui découvre La Réunion, où elle est née, à 49 ans.



Le Quotidien présente les candidates n°5, Alice Ramalingom, et n°6, Lyna Boyer, à l’élection Miss Réunion 2017. Zinfos974 Lu 810 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mercredi 9 août 2017 [REVUE DE PRESSE] Lundi 7 août