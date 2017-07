Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 9 juillet 2017

Le Quotidien s’est intéressé aux vélos à assistance électrique (VAE). Leur importation a été multipliée par 6 en trois ans à La Réunion. Pour des engins plus adaptés au relief et climat, des VAE sont fabriqués dans l’ile. "Le vélo du futur: réunionnais !", à la Une du journal.



Le JIR consacre sa Une à la disparition du gendarme Mathieu Caizergues. Le journal revient sur le déroulé des faits, mais "des zones d’ombre", substituent. "L’énigme est totale".

Faits-divers



Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme a été poignardé à mort à proximité du rond-point du Maïdo. La victime a été frappée au thorax et au visage. Il s’agit d’un homme de 30 ans habitant dans les hauts de St-Paul, indiquent vos deux journaux.



Un passager de métropole a été interpellé hier matin à l’aéroport Roland Garros. 500 g d’héroïne et 16 kg de résine de cannabis ont été saisis. Jeudi, déjà, un homme a été arrêté. En sa possession, 351 g de cocaïne.



Une Ecossaise a été assassinée devant son enfant par trois cambrioleurs, indique le Quotidien. Les faits se sont produits à Maurice. Cette mère de famille installée dans l’île soeur depuis 10 ans, y a adopté son enfant.

Social



Si ce samedi a été plutôt calme, hormis le blocage du Barachois, "le pessimisme gagne du terrain", note le JIR dans cette crise canne. "Je vois mal l'Etat injecter à nouveau de l'argent dans la filière alors que nous sommes arrivés au plafond des aides possibles", a indiqué Isidore Laravine.

Le préfet est attendu dans l’ile ce matin et laisse "espérer une sortie du conflit avant une généralisation annoncée pour lundi", annonce le Quotidien. Si ce samedi a été plutôt calme, hormis le blocage du Barachois, "le pessimisme gagne du terrain", note le JIR dans cette crise canne. "Je vois mal l'Etat injecter à nouveau de l'argent dans la filière alors que nous sommes arrivés au plafond des aides possibles", a indiqué Isidore Laravine.Le préfet est attendu dans l’ile ce matin et laisse "espérer une sortie du conflit avant une généralisation annoncée pour lundi", annonce le Quotidien.

Zinfos974 Lu 369 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 8 juillet 2017 [REVUE DE PRESSE] Mardi 4 juillet 2017