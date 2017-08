Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 6 août

À la Une du Quotidien ce dimanche, "Vacances insolites à La Réunion". Cabanes, roulottes, tipis, dôme... Le journal propose un dossier sur ces vacances alternatives. En plein air, à la belle étoile, sur la route... Face à l'engouement pour les offres d'hébergements touristiques et leur développement progressif dans l'île, l'IRT a élaboré un outil d'accompagnement. Selon l'IRT, 2000 chambres sont nécessaires pour atteindre ses objectifs en termes de fréquentation touristique. La structure mise sur ces nouveaux hébergements pour séduire les touristes.



Qui est David Storm ? Le Jir consacre un dossier sur la star du web évangéliste et guérisseur auto-déclaré. L'homme sera de passage à la Réunion pour une série de "conférences". Le journal a voulu voir au plus près celui qui dit soigner des cancers par de simples impositions des mains… "Faux guérisseur ou vrai imposteur ?" la question est posée...

"Une réouverture entre traumatisme et banalisation", le Quotidien revient sur le braquage du Super U de Saint-Paul. Le magasin a finalement rouvert ses portes à la clientèle hier matin. "Une ouverture où la tentions restait palpable, surtout du côté du personnel de l'enseigne", commente le Quotidien. Accident mortel pour un parapentiste de 37 ans hier à Saint-Leu. Une information relayée par les deux journaux. L'homme a chuté dans la ravine Bras-Mouton. Dans sa chute, il a percuté des lignes haute tension à 15 000 volts. Les gendarmes enquêtent sur les circonstances du drame. Un examen du corps de la victime est prévu afin de déterminer avec exactitude les causes du décès.

La vanille est en fête à Sainte-Suzanne. Jusqu'à ce soir, au Bocage, l'épice est au coeur d'une manifestation qui a déjà réuni plus d'une centaine de personnes hier. La vanille n'est pas la seul à la fête. Les organisateurs ont également choisi de mettre en avant le galabé ou encore le cacao. Zinfos974 Lu 386 fois



