[REVUE DE PRESSE] Dimanche 4 juin 2017

FAITS-DIVERS



Découverte macabre hier au Chaudron. Un homme a été retrouvé inconscient dans sa voiture. Malgré une tentative de réanimation, l'homme est décédé d’un arrêt cardia-respiratoire. Selon Le Quotidien, "l’homme vivait dans son véhicule depuis plusieurs jours". Une autopsie est programmée dans les prochains jours.



Déjà connus des forces de police, deux hommes ont été interpellés hier à Saint-André après une course-poursuite avec des gendarmes. Les deux hommes, fortement alcoolisés, ont entamé leur course-poursuite avec les militaires à Cambuston mais seront stoppés dans leur opération dans les hauteurs de Sainte-Suzanne. Ils ont été placés en garde à vue.



SOCIÉTÉ



"Sapmer à la pêche aux données météo" (Le Quotidien) : Deux conventions de partenariat ont été signées cette semaine entre la Sapmer et Météo France. Un partenariat visant à mettre « à disposition de l’organisme météorologique les moyens de l’armement » écrit le média. Des marins de l’armement vont être formés au relevé et à la transmission de données météo dans la zone sud de l’Océan Indien, pour améliorer la connaissance internationale "sur cette partie de la planète peu habitée et peu fréquentée" ajoute Le Quotidien.