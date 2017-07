Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 30 juillet 2017

C’est dimanche et l’actualité respire. Le Journal de l’Ile vous propose de faire le tour des films très attendus de la seconde partie de l’année. Un incontournable du JIR en période de vacances scolaires.



Le Quotidien s’attarde non pas sur la culture du zamal, illégale, mais sur le fait de « collectionner » les graines de cannabis. une pratique passion qui peut surprendre. Explication dans un dossier de plusieurs pages.

Faits divers



Un faux inspecteur de police rôde dans le sud. Celui qui se fait passer pour un « inspecteur », statut qui, au passage, n’existe plus depuis 20 ans au sein de la police, sillonne les secteurs de Bois d’Olive et de Ravine Blanche en prétextant enquêter sur une affaire de viol. Il s’agit en fait d’un probable stratagème pour pouvoir mieux abuser des habitants un brin naïfs.



Les hommes du PGHM ont porté secours ce samedi à une femme en grand péril au niveau de Piton d’Anchaing. La randonneuse avait dérapé et avait pu se raccrocher à une branche pour éviter une chute qui aurait pu être mortelle.



Les messages de prévention n’ont aucun effet sur certains automobilistes. Un dionysien a été arrêté hier soir dans le chef-lieu. Il venait de provoquer un accident, le tout alcoolisé et en défaut d’assurance…





Société



Le projet de ce Réunionnais est très tendance dans d’autres pays du monde, comme au Japon par exemple. Jérémy Caro se lance dans la construction d’un « bar à chat ». Un projet original qui permet d’allier pause café avec des amis et relaxation. Une cagnotte participative a été mise en ligne. Les détails sont à retrouver dans votre JIR dominical.



Politique



Le Quotidien nous l’apprenait hier. Le recours de Perrine Rivière contre l’élection de Nathalie Bassire, députée de la 3e circonscription a été déclaré irrecevable par le Conseil constitutionnel.

