[REVUE DE PRESSE] Dimanche 3 septembre 2017

Le Quotidien a rencontré deux maîtres savonniers. Dans leur atelier de St-Pierre, Bruno Huet et Jérémie Acapandié maitrisent l’art de la saponification à froid pour des produits naturels aux senteurs péi, "Passion savon", le dossier du dimanche à la Une du journal.



Le Journal de l’ile propose en Une tout un éventail de pratiques sportives adaptées aux enfants, adultes et séniors. "Sport à tout âge", titre le journal, sur les conseils d’un médecin du sport.

Faits-divers



Vos deux journaux ont détaillé l’étude annuelle du ministère de l’Intérieur sur les violences intra-familiales. Parmi celles-ci, les violences conjugales. "La Réunion parmi les régions les plus touchées", relève le JIR. Quatre femmes décédées l’année dernière, " La Réunion toujours aussi gangrenée" pour le Quotidien.



Un St-Andréen de 26 ans a été placé en garde à vue. Ivre, il a tenté de transporter son fils agé d’un an sur un vélo. Après une chute, il a trainé l’enfant sur plusieurs mètres, décrit le JIR. L’enfant a été emmené à l’hôpital. L’homme devrait être jugé lundi en comparution immédiate.



Le Quotidien revient sur le braquage de St-Louis. L’employée d’une quarantaine d’années, frappée à coups de barre de fer, est rentrée chez elle mais "le traumatisme est lourd".

Société



Un filet non opérationnel, une plage désertée, des commerçants en colère…A Boucan Canot, la crise requin a de lourdes conséquences. "Plus personne se semble croire à une solution rapide", écrit le Quotidien.



Gastronomie



Le JIR a testé le foie gras végétarien de Charles Nagou. "Faux gras, vraie purée", pour le chroniqueur gastronomique, Alexandre Bègue.









