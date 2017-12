Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 3 décembre 2017

Le 8e tour de la Coupe de France marque l’actualité de ce dimanche. Cet après-midi, l’Excelsior affronte le Mans FC. Une place pour le 32e de finale est en jeu.



"Poussés par leur public et surtout leur expérience des dernières années, les Saint-Joséphois ont les moyens de renverser Le Mans FC", encourage le Quotidien, "Remettez-ça" à la Une du journal.



"Rêver plus grand". La Coupe de France est "devenue une envie irrépressible", constate le JIR

Faits-divers



L’accident qui s’est produit hier matin à St-Benoît en direction de Ste-Anne a fait 5 blessés dont un grave. La jeune femme d’une trentaine d’années, enceinte selon le Quotidien, a été conduite au GHER.



Alors qu’il vient d’avoir un accident dans le quartier de Beauséjour à Ste-Marie, un jeune scootériste s’en est pris aux gendarmes. Il a refusé de se soumettre au test d’alcoolémie, a insulté les forces de l’ordre et s’est enfui en courant. Il a été interpellé hier matin à son domicile. Placé en garde a vue, il devra être présenté devant la justice lundi matin.



Un homme est décédé, hier, sur la plage de l’Hermitage en fin d’après-midi. Le touriste de 87 ans a fait une crise cardiaque, indique le Journal de l’ile.

Société



Le JIR consacre un dossier au "retour de la météorite de Ste-Rose", 34 ans après avoir été envoyée dans l'Hexagone pour analyses. La météorite est tombée au début du 19e siècle et a été découverte en 1983.

