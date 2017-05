Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 28 avril

"Des mamans en or", titre ce dimanche le Journal de l'Ile, en ce jour de fête des mères. "Rencontres avec des mères qui veillent sur des familles très nombreuses", annonce le JIR.





De son côté, le Quotidien affiche "Un musée dans la mer", indiquant que "la Confrérie des gens de la mer veille sur un patrimoine glorieux et englouti : marines, épaves, tombes de marins...".

Faits-divers



Dans la nuit de vendredi à samedi, deux jeunes se sont fait agressés alors qu'ils se trouvaient sur le front de mer de Saint-Leu. L'un d'eux a reçu un coup de crosse à la tête. Sa blessure a nécessité trois points de suture.





Hier, un champ de canne a été ravagé par les flammes dans les hauts de Saint-Leu, rapporte le Journal de l'Ile. Un hectare est parti en fumée. Une enquête a été ouverte.



Société



Alors que le Sakifo se tiendra à Saint-Pierre, l'aménagement du site de la Ravine Blanche fait grincer les dents des commerçants du marché en plein air qui se voient privés de leurs emplacements. Le président des syndicats de France - Réunion déplore le silence de la mairie et demande des mesures.



"Des premières fois en cascade", titre le Quotidien, alors que 9 enfants sont actuellement en métropole grâce à l'opération 1000 sourires. Les marmailles enchaînent les découvertes.



Culture

Alors que le musée de Stella proposait hier une "expérience japonaise", le Quotidien relève que cette journée, qui était une première, a été une réussite."Jamais le musée n'avait connu une telle affluence", est-il souligné.





La troisième édition du festival de l'image sous-marine se tiendra du 8 au 17 juin prochain dans l'Ouest de l'île. Exposition, projection de films et villages d'animation sont au programme.

