Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 27 août 2017

Le couronnement d’Audrey Chane Pao Kan figure en bonne place dans vos journaux ce dimanche matin. Audrey est la première Saint-Joséphoise depuis Florence Arginthe à être élue Miss Réunion.



Faits divers



La semaine a été agitée au Tampon. Elle s’est achevée hier par une révélation, en plein conseil municipal. Et elle est apportée par le maire en personne : « Un nervis essaie avec ses amis de m’attraper ». Derrière cette déclaration qui prêterait à sourire de prime abord, André Thien Ah Koon apporte des éléments sur l’agissement supposé de l’escorte de la députée Nathalie Bassire. « Ce nervi que l’on connait tous mène une véritable chasse à l’homme à mon encontre ». Le maire révèle avoir été obligé de modifier ses déplacements prévus ces derniers jours à cause de ces menaces. Il déposera plainte ce dimanche en gendarmerie pour harcèlement.

Société



Les 73 saisonniers qui attendent toujours leur dû après avoir travaillé sur la manifestation « Universal Park » à la Nordev en juillet promettent de maintenir leur mobilisation ce lundi. Hier, ils se sont réunis à Sainte-Marie pour définir leur plan d’action pour ce lundi. Il consistera à aller à la rencontre de l’organisateur de l’événementiel. Le responsable reste injoignable depuis plusieurs semaines à leur grand désespoir. Ils se donnent rendez-vous ce lundi devant le local de la société qui se trouve dans la tour Cadjee au Chaudron.



L’association Zéro déchet donnait une conférence de presse ce samedi. Ses bénévoles relayent localement l’idée du réseau Zéro Waste France qui est de proposer, et de suivre, quelques familles volontaires pour réaliser un test : être suivies par un coach anti-production de déchets. Objectif : guider leurs pratiques d’achat notamment.



Le Journal de l’Ile consacre un dossier de deux pages sur les uniformes du personnel naviguant des compagnies aériennes au départ de La Réunion alors que dans quelques jours, hôtesses et stewards d’Air Austral revêtiront une nouvelle ligne d’uniformes. Un historique à lire dans votre JIR du dimanche.

Zinfos974 Lu 226 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 26 août 2017 [REVUE DE PRESSE] Vendredi 25 août 2017