[REVUE DE PRESSE] Dimanche 25 juin 2017 Un peu de respiration ce dimanche ! Le Jir arpente les sentiers en compagnie de Camille Bruyas qui "pulvérise le record de l'Arc-en-ciel en 8h16'45'', soit 16 minutes de mieux que Blandine L'Hirondel, tenante du titre. Chez les hommes, la 13e édition revient à l'incontournable Jeannick Séry. "La magie du grand ouest" a fonctionné pour ces deux-là.



Le Quotidien se déhanche quant à lui sur du lindy hop. Cette danse du début du 20ème siècle séduit la jeune génération plutôt habituée à danser en solo.

Faits divers



Un schéma qui se reproduit trop souvent : un homme a porté des coups à sa compagne enceinte à la Ravine des Cabris vendredi soir. Le jeune homme devra répondre de ses actes prochainement devant le tribunal correctionnel, indiquent le Jir et le Quotidien.



Les policiers de Saint-André tentent de déterminer qui sont les auteurs d'un vol de conteneurs entreposés dans la zac de la Cocoteraie. Les conteneurs ont été forcés dans la nuit de vendredi à samedi.



On en parlait hier en fin d'après-midi. Un scootériste se trouve dans un état grave après un accident sur la quatre voies de Pierrefonds. Percuté par l'arrière par un véhicule, mais visiblement fautif à cause d'une manoeuvre de dépassement, l'homme de 45 ans est passé par dessus le pare-brise pour finir sur la chaussée. Fort heureusement, les automobilistes qui arrivaient juste après ont eu le temps de réagir. La victime souffrait hier soir de plusieurs fractures et son état de santé restait incertain.

Politique



Le mouvement En Marche ! à La Réunion fonctionne-t-il finalement avec les vieilles recettes des partis traditionnels ? C’est la question que s’est posée le Quotidien « en immersion dans le mouvement En Marche ! » Le journaliste indique avoir constaté un décalage entre la promesse citoyenne et la réalité. « Des bonnes volontés mais beaucoup d’opportunisme et de vieilles habitudes politiciennes », écrit-il. Les quatre pages du dossier sont à lire dans votre Quotidien du dimanche.



Samedi, c’est jour de conseil à Saint-Denis. La gratuité de la cantine scolaire et l’examen du compte administratif de l’exercice 2016 étaient à l’ordre du jour. La bonne santé financière de la commune a été relevée. A lire dans vos deux journaux.



Jean-Claude Otto-Bruc ne décolère pas. Invitant la presse à en savoir plus hier au siège du FN974, ou plus exactement devant les locaux puisque les serrures ont été changées pour lui en interdire l’accès, l’ex-secrétaire départemental envisage de monter son propre parti à la rentrée si toutefois le FN national venait à confirmer son remplacement « sans concertation » par Elodie Charron.

