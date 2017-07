Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 23 juillet

"Un hiver chaud bouillant", titre ce dimanche le JIR, à propos de l'éruption débutée le 14 juillet. Le journal y consacre un supplément de 14 pages.



"La Réunion, l'île aux pirates", affiche de son côté le Quotidien. "Les pirates de l'Océan Indien revivent le temps d'un livre passionnant qui se penche à la fois sur l'histoire et la littérature consacrées à ces hommes de mer", indique le journal dans son dossier "magazine".



Faits-divers

Malgré les accidents mortels engendrés par ce type de comportement, des automobilistes continuent à prendre le volant en état d'ébriété. Au Port, un homme a été contrôlé ce samedi avec 2 g/l. Son permis lui a été retiré et il a été directement emmené au commissariat.





Des enfants de 13 à 15 ans ont été surpris en train de cambrioler un école, à Saint-Denis. Les marmailles ont été interpellés et entendus par les forces de l'ordre.





Economie



"Une appli pour acheter des légumes", titre le Quotidien, alors qu'un projet réunionnais d'application mobile de commercialisation des produits agricoles en circuit court vient d'être distingué au niveau national.



Malgré les accidents mortels engendrés par ce type de comportement, des automobilistes continuent à prendre le volant en état d'ébriété. Au Port, un homme a été contrôlé ce samedi avec 2 g/l. Son permis lui a été retiré et il a été directement emmené au commissariat.Des enfants de 13 à 15 ans ont été surpris en train de cambrioler un école, à Saint-Denis. Les marmailles ont été interpellés et entendus par les forces de l'ordre.

Société

La vigilance forte houle se poursuit pour les côtés nord/ouest, ouest et sud. Des vagues pouvant monter jusqu’à 8 ou 9 mètres sont attendues ce matin entre la Pointe-des-Galets et la Pointe de la Table.



Après plusieurs saisons pauvres en termes d'observation des baleines, les mammifères marins sont au rendez-vous pour ce début de saison. Alors que les offres de safari-baleines et autres cétacés sont multiples, le JIR a fait le tri.







Alors que des habitations sont inondées en cas de forte houle à Saint-Louis, une pétition a été lancée pour réclamer la construction d'une digue. Zinfos974 Lu 676 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Samedi 22 juillet [REVUE DE PRESSE] Vendredi 21 juillet