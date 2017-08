Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 20 août

"Quand l'animal soigne l'homme", titre ce dimanche Le Quotidien, pour qui "la médiation animale a le vent en poupe". Un outil efficace "contre le handicap, la dépression, la désocialisation ou encore les troubles du comportement".



De son côté, le JIR consacre sa Une au "Sherlock Holmes du Ti Train". "Patrick Barthet a repris son bâton de pèlerin sur le tracé du Chemin de Fer de La Réunion et a fait de nouvelles découvertes", annonce le journal.

Faits-divers

Marie Stanislas, la Réunionnaise qui était atteinte d'un cancer incurable, est décédée ce samedi dans les bras de son mari, en métropole. La jeune femme de 32 ans n'avait malheureusement pas pu rejoindre son île, malgré son souhait, à cause de son état de santé trop dégradé.





Un quinquagénaire a été placé en garde à vue pour des violences envers sa femme. Un homme coutumier du fait. Il comparaîtra devant le procureur en décembre prochain. Société

Alors qu'une pétition a été lancée contre le nouveau plan de circulation du centre-ville de Saint-Denis, le collectif "Saint-Denis en colère" a récolté un millier de signatures en deux jours.



Culture

Alors que le film "120 battements par minute" arrive ce mercredi dans l'île, le JIR consacre deux pages au 7ème art et au Sida. "Pour les associations, la lutte n’est toujours pas finie car les maladies sexuellement transmissibles sévissent encore très fort".





"Grands Bois: un nouveau bassin en projet", indique le Quotidien, précisant que la mairie de Saint-Pierre devrait offrir ce bassin aux sudistes courant 2019. "La brigade nautique de l'Ouest lance le surf ski et la pirogue", peut-on encore lire dans le Quotidien, pour qui il s'agit de "sport de glisse qui redynamisent favorablement l'océan".



