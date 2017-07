Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 2 juillet 2017

Le Quotidien consacre sa une dominicale à la vie dans l’île Bourbon au XVIIIe siècle, et en particulier à la vie quotidienne de ses habitants. "À quoi ressemblait la vie quotidienne à l’île Bourbon au XVIIe siècle ? À partir de centaines d’inventaires de successions, l’historien Albert Jauze brosse le portrait du temps lontan", écrit le média.



Le Journal de l’île revient pour sa part sur ce sordide faits-divers qui s’est déroulé vendredi soir dans le quartier de Prima à Saint-Denis. Pour rappel le corps d’un homme a été retrouvé sans vie dans une baignoire au domicile d’un jeune repris de justice. Un individu qui présente un profil inquiétant", indique le JIR.



FAITS-DIVERS



L’automobiliste qui a mortellement percuté un piéton dans la nuit de vendredi à samedi du côté de Grand-Bois s’est lui-même rendu aux forces de l’ordre nous apprend Le Quotidien.

L’homme, qui avait tout d’abord pris la fuite, a indiqué aux enquêteurs que l’accident s’était produit peu après minuit. Il devrait être une nouvelle fois être auditionné ce dimanche.



Les trois personnes interpellées vendredi soir à la suite de ce faits-divers sordide dans le quartier de Prima ont vu leur garde à vue être prolongées. Le meurtre de Ziyaad Poomum reste toujours inexpliqué. Pour rappel, la victime portait des traces de brûlures sur le corps et ainsi que des blessures à l’arme blanche. Selon les informations du Quotidien, il aurait croisé la route du locataire soupçonné de son meurtre. C’est un résidant de la cité Les Flamboyants qui donnera l’alerte, après avoir vu le corps de la victime dans la baignoire du jeune repris de justice. Une autopsie doit être pratiquée sur le corps de la victime ce lundi. "Pour l’heure, difficile d’identifier les causes exactes du décès" nous apprend Le Quotidien qui ajoute qu’une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet.

