[REVUE DE PRESSE] Dimanche 19 novembre 2017

Dimanche 19 novembre 2017

"Les meilleurs (et les pires…) jouets de Noël" : Le JIR a interrogé La Grande Récré pour savoir quelles sont les tendances cette année. Et attention, la dernière semaine avant Noël risque d’être remplie de consommateurs ! La Slime, une pâte à modeler visqueuse et élastique, serait la dernière tendance.



Le Quotidien fait sa Une sur Camille Mounier, actrice de la série "Cut", qui a créé Sativa Chanvre Bio. La jeune femme veut faire connaître les propriétés du chanvre dans l’alimentation, à ne pas confondre avec le cannabis !





Faits Divers



Les députés David Lorion et Jean-Hugues Ratenon ont visité la maison d’arrêt de Cayenne à Saint-Pierre hier. Le but était de se rendre compte des conditions de détention et de travail au sein du centre. Pour les députés, il s’agit d’une "honte de la République".



Politique



Nicolas Bay, vice-président et eurodéputé du Front National, est en visite officielle à La Réunion. Le but est de préparer les Européennes de 2019 et les municipales de 2020.



Invitée de la Journée Outre-mer développement, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a annoncé une "revue des dépenses" qui concernerait les aides en direction de l’Outre-mer.





La CFTC va élire son président dans le BTP le 2 décembre prochain. Le vainqueur prendra ses fonctions le 1er janvier.



Société



La Journée famille solidaire avec les diabétiques s’est tenue hier devant la préfecture à Saint-Denis. Stands, animations et dépistages étaient en place.



Une piste tout-terrain miniature dédiée aux engins de modélistes a été inaugurée hier à la Plaine des Palmistes. Une dizaine d’exposants étaient également réunis. L’événement fut un grand succès. Zinfos974 Lu 1732 fois





