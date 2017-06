Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 18 juin 2017

La Réunion est admirative de son Dimitri Payet. Et les journaux péi ne dérogent pas à la règle en plaçant le Marseillais de coeur à la Une. « Du Payet plein les yeux », « La fête à Payet », titrent respectivement le Quotidien et le JIR. Le match de gala qui a réuni les amis de Dimitri face à la sélection de la Réunion a séduit des milliers de spectateurs au stade Michel Volnay de Saint-Pierre ce samedi après-midi. Une fin de saison qui finit en beauté, et à la maison, la saison de l'international français.



FAITS DIVERS



La tension retombe très difficilement à Saint-Louis dès que l’on parle politique, et ce malgré la fin de la campagne électorale depuis samedi minuit. La permanence de Wilson Adras, un soutien de Thierry Robert, a été la cible d’un geste criminel dans la nuit de vendredi à samedi. Un matelas auquel le ou les auteurs ont mis le feu a été déposé devant la porte d’entrée du local politique de Wilson Adras. Le Saint-Louisien affirme également avoir fait l’objet de menaces ces dernières semaines et il compte naturellement porter plainte.

Policiers et gendarmes ont été relativement épargnés ce samedi. Il faut aller du côté de l’île au parfums pour détecter un incident peu commun. Alors qu’un bagage oublié à un bar de l’aéroport de Dzaoudzi venait d'être repéré, et en l’absence dans le 101e département français d’une équipe de démineurs, c’est la sous-préfète elle-même qui a décidé d’intervenir et de vérifier le contenu du bagage. La représentante de l’Etat a ainsi voulu éviter de longues heures d’attente d’une intervention par une équipe venue de La Réunion, et ainsi reprendre le cours normal de l’activité de l’aéroport.



SOCIETE



Les déficients visuels trouveront dans le Quotidien de ce jour un article qui les intéressera. Il y est question du SAMSAH DV. Le "service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés déficients visuels" ouvrait hier ses portes du Moufta au grand public. L’occasion pour les aveugles et malvoyants de découvrir comment renforcer leur autonomie à travers les pistes défrichées par le SAMSAH.



Autre curiosité dans le Quotidien de ce dimanche 18 juin : la Réunion lontan a trouvé sa place sur le net. Le journal met en lumière ces passionnés qui ont mis en partage photos et autres récits d’époque. La Réunion lontan 2.0, c’est le titre de la double page consacrée à ce dossier dominical.



Bon dimanche à tous et bonne fêtes aux papas !

