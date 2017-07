Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 16 juillet 2017

Très belle Une du Jir ce dimanche, "Tout feu, tout flammes". On lit que malgré une légère baisse d’activité hier soir, le piton de la Fournaise s’offrait encore dans toute sa splendeur.



À la Une du Quotidien, "Planter pour manger bio". Le journal revient sur les jardins familiaux proposés aux habitants à Saint-Denis.

Faits Divers



Il y a eu trois malaises dans nos montagnes hier, au Piton de Berre, à Grand Bassin et à Roche-Plate. Le PGHM est allé secourir les randonneurs.



Une enquête est en cours pour connaître les circonstances de la mort du jeune scootériste de 18 ans à Saint-Denis jeudi soir, selon le Quotidien.



"Une chose à vivre dans sa vie", lit-on dans le Quotidien. Un soldat réunionnais quitte l’armée après 20 ans de loyaux services. Il a défilé au volant d’une grue mobile sur les Champs-Élysées.







Société



Selon le Quotidien, l’affluence au Piton de la Fournaise est grandissante malgré la baisse d’intensité enregistrée. Le Jir publie les photos de Serge Gelabert prises de nuit.



Le 14 juillet, Aude Palant-Vergoz, Nicole Chon Nam, Raoul Lucas, Ali Abdallah et Henri Bourhis ont été faits citoyens d’honneur de la ville de Saint-Denis.



Le Jir revient sur les communes qui souhaitent obtenir une semaine d’école de 4 jours. Si le recteur refuse, les maires devront contester cette décision devant le tribunal administratif.



Dans le Jir, une mystérieuse espèce de chauve-souris a été entendue en 2009 mais toujours pas identifiée.



