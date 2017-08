Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 13 août 2017

À la Une du Jir, le professeur de tennis tué par un poteau d'éclairage effondré dans le complexe sportif Nelson Mandela à Saint-Pierre.



À la Une du Quotidien ce dimanche, le Galabé, un sucre brut très aromatisé qui avait été oublié, mais aujourd’hui prisé par les chefs.



Faits Divers



Un professionnel du tennis club de Terre-Sainte, David Louiso, est décédé hier au complexe Nelson Mandela. Un poteau électrique s’est effondré sur lui. Le terrain de tennis était fermé pour des raisons de sécurité.



Suite à la sortie de route qui a fait deux blessés devant une pizzeria au Tampon, les témoins ont été entendus hier.



L’auteur présumé des coups de sabre sur ses dalons à Saint-Benoît est présenté devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Le juge des libertés et de la détention décidera de son placement en détention provisoire ou non.



Les obsèques d’Axel Kichenin ont lieu en début d’après-midi ce dimanche.



Politique



Les contrats aidés se sont invités au conseil municipal du Tampon, comme à celle de la Casud la veille. Les élus demandent le même nombre de contrats que l’année dernière.



Société



140 couettes ont été distribuées au Guillaume hier. Il s’agit de la dernière étape de l’action de la fondation Insaniyat, créée par les mosquées réunionnaises, qui a remis 1000 couvertures aux plus démunis dans toute l’île.



Le Quotidien présente les candidates n°9 et n°8 de l’élection Miss Réunion 2017, Marie-Gaëlle Grimaud et Naïma Sinazie-Modely.

