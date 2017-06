[REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 juin 2017

Le Quotidien fait quant à lui sa Une sur le sacre de la Tamponnaise à Paris lors du championnat de France Nationale 2 de handball. Après un début de match difficile et quelques frayeurs, les Tamponnaises ont pris le dessus sur Epinal (18-17). Chez les garçons, la Cressonière s'est inclinée face à l'équipe réserve du PSG (25-33).



FAITS DIVERS



Le Jir et le Quotidien reviennent sur le vaste contrôle anti-pousse mené dans la nuit de vendredi à samedi à Cambaie à Saint-Paul. 300 véhicules ont été contrôlés, 144 infractions ont été relevées. Ce matin, une opération ciblant l'alcool au volant était prévue à la sortie des établissements de nuit de l'Ouest.



Tereos annule les assignations au tribunal des planteurs, l'information est reprise par les deux journaux. Une vingtaine de planteurs étaient assignés devant le tribunal. En signe d'apaisement, Tereos fait marche arrière afin de "faciliter la reprise d'un dialogue serein, constructif et argumenté".



Une bijouterie détruite par les flammes à Saint-Paul. Le sinistre s'est déclaré dans le commerce situé rue Suffren, en centre-ville de Saint-Paul. Des logements situés à l'étage ont dû être évacués par mesure de sécurité. L'incendie, qui serait d'origine accidentelle, n'a fort heureusement fait aucun blessé.