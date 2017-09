Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Dimanche 10 septembre 2017

"Mangez des fleurs" conseille le Jir à la une ce dimanche matin. Les fleurs comestibles ne sont pas uniquement réservées à la décoration culinaire. Sur notre île, on peut en trouver une grande variété.



"Balade en jardins créoles" à la une du Quotidien, avec un jardin du 19e siècle: ornemental, utile et médicinal. Rencontre avec des espèces endémiques rares.





Dans le Jir, poursuivi pour conduite en état d'ivresse, un Portois de 38 ans a finalement reçu la clémence du tribunal. Mercredi, il passe en zigzaguant au volant de sa voiture devant le commissariat de police, ce qui lui vaut aussitôt d'être contrôlé avec 2 g d’alcool dans le sang. Son parcours de misère sociale et son état psychiatrique ont finalement écopé d’une contrainte pénale.



Dans le Quotidien, l’histoire de Laurent, qui produit des drônes solaires à Toulouse. À 31 ans, l’ingénieur réunionnais a fondé une start-up qui commercialise les trônes le plus légers et endurants au monde.

Principal opposant du maire Jean-Louis Lagourgue à Sainte-Marie, Christian Annette dénonce des atteintes "au droit fondamental de l'opposition".Christian Annette dénonce le statut de certains cadres de la mairie de Sainte-Marie peut-on lire dans le Jir.



La saison des mangues est officiellement lancée. 3.000 à 5.000 tonnes de fruits seront produits sur notre île cette année peut-on lire dans le Quotidien. Zinfos974 Lu 389 fois



