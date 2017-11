[RETOUR IMAGES] Tropica'Dingues : Plus de 2 000 dingues lâchés au Parc du Colosse !

C’est un rendez-vous qui prend de plus en plus d’ampleur chaque année dans l’île…La 4ème édition de la Tropica’Dingues a débuté ce samedi au Parc du Colosse à Saint-André. Plus de 2 000 personnes ont participé à cette course d’obstacles de plus de 10 kilomètres avec des passages dans l’eau, dans la boue et en hauteur. Le tout dans la bonne humeur avec une grosse dose de folie ! (Photos : Pierre Marchal / Anakaopress)