[RETOUR IMAGES] Sakifo : Damian Marley grandiose

Tête d’affiche de la 14e édition du Sakifo, Damian "Jr Gong" Marley, fils de la légende du reggae Bob Marley, a fait l'unanimité du public qui s’est déplacé en masse pour apprécier son show et écouter ses tubes Welcome to Jamrock ou encore Patience. Un public qui a pu apprécier auparavant les concerts d’Urbain Philéas, Georgio, Boutik Sauvage ou encore Tiggs Da Author. (© Luc Ollivier / Anakaopress)