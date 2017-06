RC Club de Saint-Paul : deux doublés inédits !

Le 4 juin dernier, le RC Saint-Paul remportait la finale de la Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien (CCCOI) en s’imposant 21-7 face aux Malgaches du FTM.



C’est un fabuleux doublé réalisé par le club saint-paulois de rugby qui voit sa première équipe -évoluant en 1ère division- décrocher le titre de championne de la CCCOI. Beau palmarès également pour l’équipe 2, l’équipe réserve, qui s’est imposée face à Mayotte au mois de mai (22-0) propulsant ainsi le RC Club sur la plus haute marche du podium.



"Le RC Club est double champion de La Réunion et double champion de l’océan Indien. C’est inédit ! Nous nous sommes préparés pour ça et avons battu les Malgaches pourtant détenteurs du titre de champions de l’océan Indien", confie avec fierté Bernard Sevaï, leur entraîneur manager.



Après la trêve, Le RC Saint-Paul –deuxième club de La Réunion en nombre de licenciés (350)- entamera les préparations en septembre prochain pour les championnats de la coupe de l’océan Indien. En espérant que le RC Club de Saint-Paul conserve ce nouveau rebond !