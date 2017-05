Mail ZinfosBlog (En attente) RANA, une reine en exil.

Il y a très longtemps, un jour de reportage à Tana, je visite le Palais de la Reine. Je me promène dans les pièces du passé. Des voix, des silhouettes, des rires sont bien présents dans l’immense demeure des souverains malgaches. Je m’informe, je lis, je recherche tous les documents qui me ramènent à la vie de celles et ceux qui ont habité les lieux.

Ranavalona III, la dernière souveraine m’inspire. L’existence d’une femme, qui au-delà de tout ce qui s’est déroulé autour d’elle, a su garder la tête hors de l’eau. Un parcours non pas chaotique mais juste bousculé par le cours de l’Histoire.



Ranavalona III, une reine en exil, l’ouvrage raconte son arrivée au palais jusqu’à son exil à Alger.

Il y a cent ans en mai 1917, elle est morte sans être revenue à Tana.



Voici le lien :

Ranavalona III, la dernière souveraine m’inspire. L’existence d’une femme, qui au-delà de tout ce qui s’est déroulé autour d’elle, a su garder la tête hors de l’eau. Un parcours non pas chaotique mais juste bousculé par le cours de l’Histoire.l’ouvrage raconte son arrivée au palais jusqu’à son exil à Alger.Il y a cent ans en mai 1917, elle est morte sans être revenue à Tana.Voici le lien : http://aparmedia.wixsite.com/appel





Source : Et puisqu’on est si bien servi que par soit même…Voilà : je l’ai fait ! J’écris depuis toujours. Maintenant je vais écrire « sérieusement ». Voici mon premier ouvrage. Oh juste une histoire simple. Celle de la dernière reine de Madagascar Ranavalona III.Source : http://www.zinfos974.com/giletteaho/RANA-une-reine... Gilette Aho Lu 55 fois



Mail