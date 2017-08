Qui succédera à Léna Hoareau à Belle de la Réunion 2017?

Belle de la Réunion revient, cette seconde édition se déroulera au Théâtre des Sables de l’Etang-Salé le 28 octobre prochain.L’année dernière, la Réunion était bien représentée par celle qui a ramené le titre national de "Belle de France" Léna Hoareau.Six belles jeunes filles âgées de 18 à 21 ans vont concourir pour le titre de Belle de la Réunion 2017 et la lauréate participera à l’élection nationale le 10 mars 2018 à Lyon. Le comité Belle de la Réunion aura un talentueux chorégraphe en la personne de Louiz ( A lire également : Louiz une très jolie femme dans un corps d'homme ) qui a également été en charge de la chorégraphie traditionnelle pour l’élection de Miss Réunion 2017. Les candidates seront accompagnées par Anaïs et Hugo, les jeunes talents réunionnais de l’émission " la France a un incroyable talent ".Quatre tableaux seront présentés : ouverture, tenue de ville, maillot de bains et la tenue de soirée. Les 6 candidates pour la tenue officielle seront habillées par le magasin Wedding 974.Divers artistes se succèderont sur scène pour vous mettre des étoiles plein les yeux !Pour toute information Belle de La Réunion