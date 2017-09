Party

Qui seront élus Lady & Lord Ile de la Réunion?

Lady & Lord Île de la Réunion, vous connaissez ?? C’est une nouvelle élection qui va se dérouler le 14 octobre prochain à l'espace culturel Guy Agenor à La plaine des Palmistes orchestrée par Hadrien Hoarau Président du Comité Lady e& Lord île de La Réunion !

Ce concours de beauté mixte français est destiné aux jeunes femmes de 18 à 26 ans et aux jeunes hommes de 18 à 29 ans. Le seul concours basé sur celui de la France à réunir sur une même scène lors de la même soirée une élection à la fois masculine et féminine.

Les candidates et candidates devront avoir de l’élégance, du charisme et surtout de la singularité.

9 ambassadrices et 7 ambassadeurs vont glorifier leur région afin de promouvoir les richesses de notre île sur quatre tableaux : Tenue de ville, tenue balnéaire, tenue de cocktail et tenue de soirée.

Celui et celle qui seront élus, participeront à l’élection nationale Lady & Lord France en mars prochain.





Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com