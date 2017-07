Party

Qui sera élue Miss Saint-Paul 2017?

A l'occasion des Fêtes de Juillet de la Ville de Saint Paul, la SPL Ouest Territoire Evènementiel, la mairie de Saint-Paul et le comité d'organisation ont décidé de mettre en avant la beauté des jeunes Saint- Pauloises à l’élection de Miss Saint-Paul 2017.

Après plus de 9 ans d'absence, l'évènement marquera l’ouverture des fêtes au Parc Expobat le 6 juillet prochain. 8 jeunes filles toutes résidentes de la commune, âgées de 16 ans à 24 ans, auront l’immense plaisir d’accueillir Ambre N’Guyen Miss Réunion 2016 et son comité autour de plusieurs artistes tels que Kenaëlle, Sista Flo, Lenny ou encore Talia. Cette soirée spectacle sera présentée et animée par le duo Stephan et Coralie, animateurs vedettes de l'émission de télévision "Ki Fé Le Show " sur Réunion 1ère. L’élégance et le prestige seront à l’honneur au cours de cette élection. Les candidates défileront sur trois tableaux : en tenue folklorique, en tenue balnéaire et en robe de soirée.



Luna, Honorine, Anne-Laure, Kalidevi, Laura, Cynthia, Elodie et Emmanuelle vous donnent rendez-vous ce jeudi au parc Expobat à Saint-Paul, elles comptent sur vous pour les encourager.



Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com