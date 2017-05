Mail Courrier des lecteurs Qui est le vrai candidat : TAK ou Jacquet ?

L'omniprésence d'André THIEN AH KOON interpelle les électeurs de la 3ème Circonscription sur la candidature de Jacquet Hoarau :

- sur les invitations glissées dans les boîtes aux lettres au Tampon, on dénombre sur une dizaine de lignes une seule fois le nom du candidat déclaré, aucune mention de sa suppléante, mais 2 fois le prénom «André» et 2 autres fois le nom complet de «André Thien Ah Koon» soit 4 fois le nom de quelqu'un qui n'est ni candidat titulaire, ni suppléant !



- sur ses affiches géantes visibles lors des réunions publiques au Tampon, on voit la photo de TAK à coté de Jacquet (pas de la suppléante), avec une mention toute petite indiquant tout juste le nom de la suppléante ...



- sur un courrier tracté dans les boîtes aux lettres du Tampon, au recto : photo, texte entier et signature de TAK, au verso : photo de TAK et Jacquet avec un mot manuscrit de TAK et quelques lignes de Jacquet … Aucune mention de la suppléante !



Jacquet Hoarau est-il à ce point si faible pour que le maire du Tampon se substitue à lui ?

Jacquet Hoarau est-il à ce point impopulaire pour que TAK prenne le dessus dans tous les documents de communication et sur les réseaux sociaux ?



L'omniprésence de TAK se fait au détriment … de la suppléante qui est quasi-inexistante. Rien d'étonnant lorsque l'on sait le peu de considération que Jacquet et TAK accordent aux femmes, qui plus est dans le domaine politique, réduites à leurs yeux à ne pouvoir être que des «pots de fleurs»…



Misogyne, mal aimé de la population, Jacquet est condamné depuis plus de 30 ans à n'être que l'ombre de son mentor, une pauvre marionnette dont les ficelles sont tirées par TAK, au final un triste Guignol qui ne trompe pas les électeurs lors d'un scrutin uninominal.

Pour ma part, je ne voterai jamais pour un candidat qui est incapable de se faire élire sur son nom propre, de prendre des décisions seul, d'être apprécié pour ce qu'il est par les citoyens ! Annick de Trois-Mares Lu 167 fois



