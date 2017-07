Quels sont les députés réunionnais qui ont voté la confiance ?

Le Premier ministre Édouard Philippe a obtenu mardi soir une large confiance de l’Assemblée nationale avec 370 voix pour, 67 contre et 129 abstentions.



Les 7 députés réunionnais n'ont pas voté de façon identique.



Thierry Robert est le seul à avoir voté la confiance, tandis qu'Ericka Bareigts, Nathalie Bassire, Nadia Ramassamy et David Lorion se sont abstenus.



Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon ont pour leur part refusé d'accorder la confiance au gouvernement d'Edouard Philippe.



Bien que votant une fois de plus à contre-courant de la métropole, le positionnement des différents députés n'est pas surprenant.



Les députés LR avaient annoncé qu'ils seraient dans une opposition "constructive" et Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon sont fidèles à leur positionnement à la gauche de la Gauche. Tout comme il est normal que Thierry Robert ait voté pour la confiance.



La seule surprise est venue d'Ericka Bareigts qui s'était déclarée durant toute sa campagne "Macron compatible", ce qui lui avait permis de ne pas avoir de candidat "En Marche" face à elle et de faciliter ainsi sa réélection. Drôle de façon de remercier le président de la République...