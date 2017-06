Quelles professions exercent nos députés?

Dans cette nouvelle Assemblée Nationale, les cadres dans le privé et les fonctionnaires sont les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sur les bancs.



Les députés issus du groupe La République en marche-Modem représentent plus de 76 % des cadres du privé qui siégeront au Palais-Bourbon, ce qui constitue une sur-représentation des CSP+. Si certaines catégories socioprofessionnelles sont donc dominantes, le profil des élus diffère en fonction de leur groupe politique.



Sur les 356 députés La République en marche et MoDem, les cadres du privé sont majoritaires et représentent plus de 20 % des élus du groupe. Le groupe socialiste est quant à lui dominé par les fonctionnaires à plus de 28 % et celui de la gauche radicale par les métiers de l’enseignement (sept députés sur vingt-huit). Les élus du groupe LR-UD sont les plus anciens en politique, puisque 25 % d’entre eux sont des permanents politiques titulaires ou ayant été titulaires d’un mandant exécutif ou législatif, et ne déclarent aucune autre profession.



Près d’une cinquantaine d’élus ont été fonctionnaires de catégorie A, et les deux autres métiers les plus fréquents sont avocat et médecin. 16 députés ont travaillé dans l'agriculture; leur répartition entre les différents groupes politiques est très inégale : huit sont étiquetés LR-UDI, sept LRM-MoDem et un PS.