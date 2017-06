Quelle est la couleur politique de l'Assemblée nationale sortante ?

Après l'élection du président de la République, l'heure est au renouvellement de l'assemblée nationale. Comme tous les cinq ans, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire le député de leur circonscription (la France étant divisée en 577 circonscriptions).



L’assemblée nationale sortante, élue en 2012 après l'accession au pouvoir de François Hollande, est majoritairement à gauche, avec 314 sièges pour le PS et ses alliés divers gauche et du parti radical. Par ailleurs, Europe Ecologie-Les Verts est représenté par 17 députés et le front de gauche par 10 élus.



L’UMP (devenu LR) et ses alliés disposent dans cette assemblée élue en 2012 de 215 députés, tandis que le Nouveau centre et les divers centristes en comptabilise 14, et le Modem 2. Enfin, l’extrême-droite détient 3 sièges dans cette assemblée sortante (dont deux députés sont affiliés au Front national).