Que pensez-vous du premier journal télévisé de Zinfos ?

Ca y est, c'est fait ! Ouf !



Je ne vous raconte pas la pression qui régnait dans la salle de rédaction de Zinfos avant le 1er journal télévisé réalisé par nos équipes.



Cette première diffusion en direct a été relativement confidentielle. Nous ne vous avions pas prévenus qu'elle se ferait d'abord en direct à 18h sur Facebook, avant que le fichier ne soit téléchargé et "posé" sur Zinfos.



Vous ne le savez peut-être pas mais Zinfos a déménagé pour avoir plus d'espace pour la télévision et nous ne disposons pas encore de la fibre dans notre quartier. Les travaux sont en cours et ça ne devrait pas tarder.



En attendant, vue la taille du fichier, il faudra attendre entre 30 et 45 minutes pour que nous puissions le télécharger et qu'il soit visible sur Zinfos.



Rassurez-vous... Ce délai devrait être ramené à quelques minutes dès que nous aurons la fibre.



Que dire de ce premier JT ?



Qu'il n'était pas parfait, qu'il y a eu quelques petits couacs. Que malgré les dizaines et dizaines d'essais "à blanc", rien ne vaut le direct, le vrai.



Qu'Auriana, malgré son stress qui transparaissait, a assuré comme une pro.



Que David, à la technique, s'est débrouillé comme un chef, malgré quelques petites hésitations, là aussi.



L'avantage, c'est que maintenant que la terrible épreuve du direct est passée, nous allons tous pouvoir continuer à travailler avec plus de sérénité pour améliorer le produit. Nous savons où ça pêche et nous savons ce qu'il faut faire pour l'améliorer.



Encore un grand bravo à toute l'équipe, y compris à la dizaine de journalistes que compte aujourd'hui Zinfos et qui se sont tous remarquablement impliqués dans le projet.



Rendez-vous demain soir à 18h sur Facebook pour le direct et un peu plus tard sur Zinfos.



Et n'oubliez pas que dès la semaine prochaine, il y aura également un JT à midi, plus d'autres éditions spéciales à chaque fois qu'un événement le justifiera. Sans heure prédéfinie.



Et à partir de la mi-janvier, vous retrouverez votre premier rendez vous d'information dès 7h le matin.



Longue vie à ZinfosNews, longue vie à Zinfos...