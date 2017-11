Que faites-vous le dimanche ?

Un pique-nique au bord de la rivière des Pluies ou de Langevin ?

Une promenade au volcan ?

Une sortie plage au Trou-d’Eau ou à Boucan ?

Toutes activités plaisantes pour un week-end.

Et si vous décidiez d’aller à un beau concert ?



Antonio Crescence, Zacharie Payet et Bertrand Sommerheisen, trois musiciens locaux talentueux vous invitent à un Partage autour de l’orgue avec violon et flûte traversière, à 15 h 30, à la chapelle de l’Immaculée, à Saint-Denis.



Au programme de grands noms du baroque tels que Bach, Haendel, Mozart, Vivaldi etc. Mais également le grand romantique César Franck et plus proche de nous Gabriel Pierné.



Des pièces en solo, duos et trio.



Ce sont des trésors de la musique qui vous sont proposés.



Les places sont à un prix abordable : 10 € pour les adultes et 5 € pour les jeunes de 7 à 17 ans.



Les tickets sont en vente à la chapelle dimanche dès 15 h et en ligne chez monticket.re