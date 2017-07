Quatre voies de Bras Panon: Le conducteur s'est-il suicidé ?

Un accident effroyable s'est déroulé ce dimanche après-midi sur la quatre voies de Bras Panon, tuant deux personnes et en blessant quatre.



Pour une raison indéterminée, le conducteur d'une Renault 5 GT s'engage vers 17H30 sur la bretelle de sortie de la quatre voies à contresens. De nombreux automobilistes arrivant en face ont le réflexe d'esquiver le véhicule fou sur environ 800 mètres. Mais le drame survient. Revenant de l'ouest, une famille roule en Volkswagen Tiguan.



Le père de famille qui s'y trouve ne peut éviter le terrible choc. La Renault 5 s'embrase. Un incendie qui se propage rapidement au véhicule familial qu'il vient de heurter. Fort heureusement, le père de famille blessé est conscient malgré la collision. Il a le temps d'extirper sa femme et ses trois enfants du véhicule.



Le conducteur de la Renault a moins de chance. Son corps sera retrouvé carbonisé dans l'habitacle. Selon nos informations, le conducteur de 35 ans qui s'est engagé à contresens sur la quatre voies traversait une passe très difficile. Séparé de sa femme qui avait décidé d'aller vivre en métropole, l'homme avait très mal vécu cette séparation d'avec ses enfants. L'enquête de gendarmerie devra confirmer le geste intentionnel ou non du conducteur fou qui s'est engagé de façon suicidaire sur cet axe rapide, en brisant une autre famille qui revenait de week end. Rappelons que l'un des enfants, âgé de dix ans, n'a pas survécu à ses blessures.