Quatre mois de prison ferme pour une main aux fesses

Les faits se sont déroulés jeudi dernier dans une petite rue de Strasbourg. Une jeune femme de 19 ans a été agressée par un homme d’une cinquantaine d’années.



Alors qu’elle marchait tranquillement, elle aurait été abordé par un homme. Ce dernier lui aurait murmuré quelques mots avant de lui frapper la fesse droite, précise la presse nationale. Témoin de la scène, un passant a aussitôt alerté la police qui a procédé à l'interpellation du malotru.



Présenté hier devant la justice, l’homme a expliqué avoir agi sous l’emprise de l’alcool "pour rigoler". Pour ce geste "particulièrement dégradant et humiliant" a rappelé le procureur, le prévenu, déjà connu des services de la justice, a écopé de 4 mois de prison ferme, 500 euros de dommages et intérêts et s’est vu signifier son maintien en détention.