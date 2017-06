Quatre frères et un cousin mis en examen pour des viols sur mineurs

Quatre frères et l’un de leur cousin ont été mis en examen ce mercredi, suspectés d’avoir commis des viols sur plusieurs de leurs voisins, entre 1991 et 2009, rapporte la presse écrite, qui souligne qu'ils ont reconnu les faits.



Les victimes (quatre filles et un garçon) étaient des enfants, issus la même famille, parfois âgés d'à peine six ans. Un fait-divers "glaçant" intervenu dans un "milieu social défavorisé", indique le JIR.



La première plainte n'a été déposée que l'an dernier. Aujourd'hui encore, les deux familles résident toujours dans le même quartier.



L'un des mis en cause a été placé en détention provisoire, les autres placés sous contrôle judiciaire. Des expertises psychologiques ont été ordonnées pour les mis en examen comme pour les victimes.