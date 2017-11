A la Une .. Quand une marque de soda s’invite sans déclaration au pique-nique dominical des Réunionnais





Or, ce type d’opérations à visée commerciale, de plus en plus fréquent, bien qu’autorisé par la loi, suppose tout de même une déclaration préalable en mairie au moins pour des mesures de sécurité. Ici, la mairie de Saint-Paul nous confirme qu'elle n’a pas été avisée.

Une opération qui s'est déroulée quelques jours avant la série de manifestations dans le cadre de la Journée mondiale du diabète. Extrêmement addictive, une trop grande consommation de sucre favorise le risque de diabète et d’obésité. 80.000 personnes sont touchées par le diabète à La Réunion. Une maladie qui se déclare particulièrement dans notre île chez les plus jeunes, les femmes et les populations défavorisées, a rappelé la Mutualité de La Réunion à l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète. Chaque année à La Réunion, 220 personnes décèdent en moyenne des suites du diabète . Ce qui explique que le sucre soit également appelé "la Mort Blanche".

