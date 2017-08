Quand un plongeur et une baleine à bosse se disent "Je t'aime"

On sait les baleines à bosses joueuses. Et curieuses...Hier après-midi, Franck Faria , un photographe sous-marin, était parti avec trois amis en kayak depuis la plage de Saint-Gilles, en direction du large, dans l'espoir de pouvoir approcher des baleines à bosses.Leur souhait a été exaucé au delà de toutes leurs espérances.Respectant strictement les termes de la charte de protection des baleines, ils se sont mis à l'eau au large de Boucan à distance réglementaire des cétacés et ont eu la surprise de voir une maman et son baleineau venir à leur rencontre.Le moment magique a eu lieu lorsque la mère s'est approchée de Thierry Peres, un membre du groupe, pour lui faire une sorte de bisou d'amour... Ce que Franck Faria n'a pas manqué d'immortaliser.