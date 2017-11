Quand on apprend que Sarkozy avait nommé un délégué... aux noirs

Quand je vous disais que ce remue-ménage autour de cette histoire de traite d'esclaves en Libye sentait mauvais...Claudy Siar est l'un des premiers à avoir repris à son compte en France cette idée qu'il fallait que les noirs du monde entier écrivent aux responsables des pays africains pour dénoncer leur inaction devant la mise en esclavage de "frères noirs" en Libye.Ce Claudy Siar n'est pas un inconnu. Chanteur, animateur de radio et de télévisionle copropriétaire de la radio Tropiques FM à Paris. Membre de la jet set caribéenne à Paris, il devient vice-président du CREFOM (Conseil représentatif des Français d'outre-mer) aux côtés de Patrick Karam. En mars 2011, il est repéré par Nicolas Sarkozy qui le nomme délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer jusqu'en .Délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer... Je croyais naïvement qu'il était là pour défendre tous les ultra-marins. Et bien non ! Figurez vous que dans un échange de tweets, comme le révèle le site antillais Bondamanjak (voir copie ci-dessus), il affirme qu'il était là pour défendre "des noirs" !Plus on creuse et plus ça pue, cette histoire...