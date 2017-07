Quand les défenseurs des requins menacent de mort les surfeurs...

Tout est parti de la publication sur la page Facebook " Contre la pêche des requins à la Réunion " d'une photo de deux pêcheurs réunionnais qui avaient capturé trois requins bouledogue, il y a déjà quelques années, à l'occasion d'une battue lancée après le décès d'un de leurs copains surfeur.L'intitulé du post n'avait rien de provocateur en apparence : "En plus des 350 requins tigres et bouledogues officiellement massacrés depuis 2013 par les programmes d'état CAP Requin et autres, comme sur cette photo. Certains surfeurs n'hésitent pas à amplifier ce massacre en organisant des sorties de pêche privées et s'affichent en héros sur les réseaux sociaux".Mais en fait, les administrateurs de cette page savaient très bien qu'en publiant une telle photo, ils allaient déclencher à nouveau une véritable hystérie anti-surfeurs. Et c'est ce qui s'est passé, menaces de mort à la clé, comme le prouvent les captures d'écran ci-dessous...Dans le contexte extrêmement tendu qui prévaut actuellement, après la mort de plusieurs surfeurs, il est vraiment inutile de venir jeter de l'huile sur le feu au travers d'un post apparemment anodin mais dont on sait parfaitement quel type de réactions il va entrainer.Et si la Justice s'en mêlait avec une poursuite pour menaces de mort à la clé, histoire de calmer un peu ces hystériques de la cause animale qui ne se rendent même plus compte de qu'ils écrivent ?