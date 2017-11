Courrier des lecteurs Quand le vin rend vain Evin

Je ne veux pas diaboliser le sucre parce qu'il y a le diabète. Je ne veux pas diaboliser le gras parce qu'il y a le cholestérol. Je ne veux pas diaboliser l'alcool parce qu'il y a l'alcoolisme. Je ne veux pas non plus diaboliser les alcooliers parce qu'ils en vivent. Mais…

Parce que le vin c'est aussi de l'alcool et pas seulement un des fleurons de la culture française, Parce que le rhum c’est aussi de l’alcool et n’est pas seulement un des fleurons de la culture créole, Parce que laisser libre champ à la publicité et inciter à la consommation peuvent entraîner des comportements à risques...

Quelques pensées pour les 102 députés qui ont voté pour l'assouplissement de la loi Evin : Pensez à une personne que vous aimez. Imaginez qu'elle soit blessée voire tuée par un conducteur ivre. Imaginez qu'elle soit blessée voire tuée après croisé un surexcité saoul.

Aujourd'hui, 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, rappelons-nous combien ont été terrassées par leurs compagnons enivrés?

Imaginez que pour supporter ces coups, cette femme se mette à boire un coup, voire deux, jusqu'à 5... litres de vin par… jour.

Imaginez qu'elle soit enceinte, l’alcool et la grossesse ne font pas bon ménage, et que sa consommation vienne entraver le développement de son fœtus, voire le tuer... Saf suffit...

Je ne vous souhaite pas de vivre ces situations dramatiques, souvent évitables, qui pourraient vous arriver à vous aussi parce que votre fonction de député ne vous met pas à l’abri des risques d’une consommation du produit alcool certes lié (alcooliers, alcool-liés) à la convivialité, comme le foie gras et le chocolat, les fêtes arrivent.

Je vais pouvoir manger et boire, comme la majorité d’entre nous, parce que j’ai la chance de ne pas être malade. Je vous promets que je ne prendrai pas le volant et mon âge avancé ne me permet plus de grossesse ! Je voudrais juste avoir une petite pensée pour tous ceux qui y ont laissé leur santé et leur vie, pour tous ceux qui se battent encore avec leurs addictions, ceux qui vont vers et ne le savent pas encore… Je pense aussi à ceux qui inventent des vraies stratégies, des dispositifs pour aller vers les personnes fragilisées par les conséquences de consommations inappropriées.

Je ne veux pas vous convaincre, juste vous donner à réfléchir...

La vie a un coût mais pas de prix !

Pour que la santé et l’économie puissent se conjuguer autrement, réfléchissons tous ensemble à une vraie campagne de prévention !

J'espère juste que vous n'aurez aucun regret à avoir dit oui quand d'autres ne peuvent plus dire non… Annick Maillot





