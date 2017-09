Quand le gouvernement pique en douce 660.000€ dans le budget des Outremer...

Le gouvernement a piqué -ou s'apprête à le faire- 660.000€ (110 000 € en autorisation d’engagement et 510 000 € en crédit de paiement) sur le budget des Outremers, au profit de la Gendarmerie nationale.



C'est ce que l'on peut penser à la lecture d'un courrier signé de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, adressée à Eric Woerth le 11 août dernier, et rendue publique hier par le député de la France insoumise Eric Coquerel (voir ci-dessous).



On y apprend que le gouvernement a l'intention de publier un décret de transfert de crédit d’un montant de 110 000 € en autorisation d’engagement (AE) et 510 000 € en crédit de paiement (CP), du programme 123 "Conditions de vie outre-mer" à destination du programme 152 "Gendarmerie nationale" de la mission "Sécurité".



Mais ce n'est pas tout : "Dans le cadre du programme Infrastructure Nationale partageable des Transmissions (INPT), un premier transfert de 1,2 M€ en AE et CP a été effectué en 2013 au titre des années 2013 et 2014, sur un montant total de participation de la mission "outre-mer" fixée à 2,2M€. Cet engagement a fait l’objet d’un second transfert en 2016 pour un montant de 890 000 € en CP. Le présent transfert correspond donc au solde de la participation du programme 123. Ce décret sera prochainement publié au Journal officiel de la République française".



C'est donc bel et bien un véritable vol qui a été effectué au cours des dernières années au détriment des ultramarins, et par voie de conséquence des Réunionnais.



On sait maintenant ce que valent les déclarations de nos ministres des Outermer, Ericka Bareigts en premier, quand ils nous annoncent avec fierté avoir obtenu une augmentation de leurs budgets. En fait, tout cela, ce n'est que du vent car derrière, en catimini, on supprime des lignes de crédit et on les transfère sur d'autres budgets.



C'est le pot-aux-roses découvert hier par le Député de La France Insoumise d’Ile de France, d'où son tweet : "Découvrir en commission des finances qu'on a renfloué le budget sécurité sur celui des Outremer est éclairant ?"



Et cela alors même que le président de la République, lors de son déplacement à St-Martin et à St-Barthélémy, n'a eu de cesse de proclamer son attachement aux Outremer !



Pour le moment, aucun parlementaire réunionnais n'est monté au créneau pour protester. Nul doute que les réactions ne devraient pas tarder...



Il se murmurait dans les couloirs des ministères à Paris que l'Outremer n'était pas une priorité pour Emmanuel Macron. La rumeur semble malheureusement se confirmer !