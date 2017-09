Quand la préférence se complaît dans l'ignorance

Ayant participé au concours « premières pages » organisé par le Département-Bibliothèque Départementale, je ressors de ce lieu avec un sac plein d’amertume.



Ayant reçu une invitation personnelle pour assister au « vernissage de l’exposition il était 112 fois » -donc de la présentation de tous les manuscrits, qui devaient être exposés-, me voilà en route afin de voir ce que les autres avaient réalisé. On était 112 ! Pas mal pour une première édition et surtout avec beaucoup de talentueux auteurs /dessinateurs qui se dévoilent ici, à La Réunion (dit à peu-près dans ses termes là l’oratrice).



À la recherche de mon manuscrit - le mien y était car j’ai confirmé vouloir le voir exposé, et surtout que mon nom figurait sur le « panneau d’affichage » - je le voyais nulle part. Poliment je demande donc à une personne habilitée à cette journée si elle avait une idée. L’organisation devait être bien faite, j’ai supposé. Et là, elle me présente « mon œuvre »… Réagissant très vite, je lui fais part de ma désapprobation.



- Certains d’entre nous auraient été invité juste pour voir uniquement une copie d’une page voire deux de notre travail, alors que pour d’autres le manuscrit en entier est exposé ??



- Mais Madame, quelle est donc cette préférence ? Et ce jugement ?



- Sur quels critères avez-vous (tous les dirigeants) choisi de mettre en avant certains et d’autres en arrière ? – et c’est le cas de le dire car ceux non disposés sur les présentoirs, se trouvaient dans une autre salle à l’arrière (oups !)



- Pourquoi nous avoir fait savoir que TOUS les manuscrits allaient être exposés ?



J’ai dit haut et fort ce que j’en avais pensé et que je n’étais pas d’accord de cette entourloupe.



Mesdames et Messieurs, avez-vous pensé un seul instant ce que nous avons ressenti devant cette injustice ?



Avez-vous eu la moindre petite idée du travail qu’on a fourni afin de sortir, d’imprimer un tel travail ? Et les mots, le texte qu’on a dû travailler, valoriser ? Et les illustrations : savez-vous combien de temps on a passé à peaufiner les détails afin que les dessins soient représentatifs du thème ? Réunion-enfant-moins de 3 ans.



Avez-vous seulement une petite idée du plaisir et de la satisfaction qu’on a retiré à vous envoyer ce manuscrit ou à le déposer sur place… et de se dire que finalement, on est pas mal dans ce que l’on fait ?



Sur 112 manuscrits, même pas la moitié montré au public !



Mesdames et Messieurs, je ne m’habille pas dans « l’artiste ». Passe-temps pour oublier le temps qui passe… Je ne suis pas dans le « c’est untel qui a eu le prix » qui me chagrine mais l’irrespect dans lequel vous nous avez traités… Cette préférence !

Rien que pour l’encre noir et couleur, rien que pour le papier, la couverture et la reliure, rien que pour cela, vous auriez dû procéder autrement. Ce n’est pas la place qui manque dans la cour de la Bibliothèque Départementale. Quelques présentoirs en plus auraient fait l’affaire. Quelques sourires en plus aussi.



Je vous ai demandé d’enlever mon nom et prénom sur votre « panneau d’affichage », j’espère que vous l’avez fait. Je ne regrette absolument pas ce que j’ai dit et malgré mon incompréhension en cette première journée du patrimoine, il serait bon de votre part de rectifier le tir pour les autres candidats, pour la journée de demain.



J’ai préféré reprendre mon manuscrit et c’est en regardant la page où est dessiné mon petit rasta au bord de la mer parmi d’autres gens qui font partie de la Réunion que j’ai pris la décision de me dire que finalement, elle est belle mon île malgré ses défauts.