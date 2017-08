Mail La grande Une Quand l'équipe de Macron disait "Grosse alerte sur cet élu" en parlant de Thierry Robert





Pour faciliter le travail de recherche, cette dernière a également mis en place



Nous avons eu l'idée d'effectuer des recherches sur quelques personnalités de la Réunion. Rien de spécial à signaler sur Ericka Bareigts par exemple. Par contre, la pêche s'est avérée autrement plus fructueuse concernant Thierry Robert...



En tapant le nom du maire de Saint-Leu dans le moteur de recherches, on tombe sur un mail envoyé par Grégoire Potton, le directeur des Affaires générales d'En Marche, à Pacôme Rupin, un des responsables de la campagne élu depuis député de Paris, et à Thomas Bajas, le responsable des Français de l'étranger.



Notons au passage que pour l'équipe de Macron, les Réunionnais font partie des Français de l'étranger... Edifiant !



Que dit ce mail? En résumé, qu'il faut faire très attention à Thierry Robert...



Le début du mail donne à lui seul une idée de ce que pensent les responsables de la campagne de Macron du maire de Saint-Leu : "Grosse alerte sur cet élu" ! C'est on ne peut plus clair...



La suite donne les raisons de leur suspicion : "Il ne faut vraiment pas qu’il engage de dépenses sans notre accord. Cédric l’a appelé hier pour lui rappeler. Il faut vraiment lui refaire passer le message rapidement. Tout ce qu’il a engagé jusque-là on lui rembourse (je crois qu’il y a des dépenses de type permanence et flyers, il nous met devant le fait accompli). Mais il ne dépense plus rien. Il faut qu’il ait reçu le message et qu’on double d’un mail si possible ("comme convenu, merci de ben nous faire valider chacune de tes dépenses avant engagement…" Vincent (ou Pacôme si tu as le temps c’est encore mieux), possible de l’appeler dans la journée (modulo les horaires là bas)".



Apparemment, c'était l'affolement général... Manifestement, ils craignaient que Thierry Robert n'engage des dépenses inconsidérées et ne les mette devant le fait accompli. Au risque de faire exploser le compte de campagne.



