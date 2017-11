La grande Une Quand Michel Allamèle occupe illégalement du terrain dans l’Est Occupation illégale d’un terrain, constructions non-autorisées, l’histoire pourrait être celle d’une succession familiale malheureusement commune à La Réunion. Sauf que cette fois, c’est le Président de l’intersyndicale des professionnels de la route, Michel Allamèle qui y est mêlé.

"Avec le nom que j’ai, vous croyez que je m’amuserais à faire n’importe quoi? ". C’est peu dire que les questions posées à Michel Allamèle ont énervé le transporteur de métier, Président de l’intersyndicale des professionnels de la route et dernièrement candidat aux élections de la Chambre de Commerce et d’Industrie.



Un mur de 27 mètres de long, chaîne et panneaux



Tout commence par le coup de fil d'un cousin habitant le quartier, qui alerte la famille L.*. Le terrain vague, situé chemin Lamarque à Saint-Benoît est occupé par des engins de travaux, un container et un mur en briques a été construit sur 27 mètres de long.



"Tout le monde connaissait l’existence de ce ce terrain mais personne ne s’en occupait vraiment. Seulement voilà, ce mur empêche l’accès de la parcelle aux héritiers, qui veulent aujourd’hui récupérer leur bien". Un bien à la valeur non négligeable puisqu’il représente plus de 2.000 m2 et plusieurs centaines de milliers d’euros.



Pour le passant lambda, les panneaux sont clairs. "Défense de stationner, interdit au public, sortie de véhicules" et une chaîne bloque l’entrée de la propriété.



Michel Allamèle nous a même donné son numéro de portable pour "régler les choses à l’amiable…"





Les héritiers, alertés ont donc fait le déplacement jusqu’à Saint-Benoît, n’habitant pas dans la commune.



Et là, ils ont constaté par eux-mêmes que l'accès à leur terrain avait été bloqué.



"Nous prenions des photos et monsieur Allamèle et son fils, qui habitent dans le coin nous ont interpellés. Ils nous ont demandé ce que nous faisions là. Ils ont reconnu occuper le terrain et Michel Allamèle nous a même donné son numéro de portable pour régler les choses à l’amiable."



​Le terrain emmuré constitue en fait deux lots, comme le montre le plan cadastral.



La première parcelle, accessible par l’entrée fermée par une chaîne n’appartient pas à la famille L. Par contre, "tout est mis en oeuvre pour nous refuser l’accès à notre parcelle: le container, les camions placés stratégiquement sur toute la longueur intérieure en mitoyenneté et bien sur cette clôture pour laquelle nous n’avons pas donné notre accord", explique un membre de la famille.



Prescription acquisitive: Au bout 30 ans, le terrain est à lui



"Pourquoi a-t-il emmuré notre parcelle alors qu’il n’en est pas le propriétaire?" s’interrogent aujourd’hui les héritiers.



​C’est la notaire de la famille qui répond à cette question. "Il y a en droit ce qu’on appelle la prescription acquisitive au bout de 30 ans. Prenons un terrain occupé et dont personne n’a clamé la propriété. Si la personne qui occupe le terrain est de bonne foi et dans son droit, c’est à dire qu’aucun acte de propriété n’a été fourni en face, elle obtient la propriété du terrain au bout de 30 ans.



C’est un cas courant à La Réunion, car le plan cadastral a été dessiné en 1980. À l’époque, c’était un accord oral, ou fait sous seing privé. Sauf que dans le cas présent, monsieur Allamèle sait parfaitement ce qu’il fait. Heureusement pour la famille, l’acte de propriété est bien là".



Suite à la rencontre entre Michel Allamèle et les héritiers, la famille multiplie les tentatives de conciliation pour demander la démolition du mur. "À partir de ce moment, monsieur Allamèle a fait la sourde oreille. Il a cessé de répondre à nos messages, à nos appels et n’est même pas allé récupérer le courrier recommandé que nous avons envoyé", explique un héritier.



Nous avons contacté Michel Allamèle, qui nous a encouragé à "aller vérifier le titre de propriété", après avoir souligné "qu’on ne lui avait jamais posé de telles questions". En effet, il reste persuadé que les héritiers n’en ont pas en leur possession. Manque de chance pour lui, il a été retrouvé et la publication foncière est en cours. L’attestation immobilière, retraçant la lignée des héritiers du terrain a bien été faite par un notaire et vaut acte de propriété. Quant à la possession d’un acte prouvant que Michel Allamèle serait propriétaire, le transporteur nous a affirmé "ne pas avoir a répondre à cette question".



"Qu’ils portent plainte!"



"Si ils ne sont pas contents, ils n’ont qu’à agir en conséquence. Qu’ils portent plainte! Vous savez, quand on a un souci, il y a des tribunaux. Il n’ont qu’à faire appel au tribunal et on verra qui a les bons documents" conclut Michel Allamèle.



Entre notre dernière interview avec Michel Allamèle et la publication de cet article, une clôture supplémentaire en bois a été ajoutée au-dessus du mur en briques.



Ayant épuisé toutes les voies de recours amiable, les héritiers n’ont pas eu d’autre choix que de porter l’affaire devant les médias et devant la justice puisqu’une plainte sera déposée cette semaine. "Nous voulons juste qu’il détruise son mur et nous rende l’accès à notre parcelle" conclut une héritière.



*Initiale préservant l’anonymat des héritiers

Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 3126 fois