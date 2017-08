Quand Gilbert Annette pose une colle aux automobilistes dionysiens

La photo, initialement publiée sur la page Facebook Radar 974 , fait actuellement le tour du web et provoque les moqueries des internautes...Que feriez-vous à la place de l'automobiliste qui a pris la photo et qui arrivait au carrefour de la rue Jules Olivier et de la rue Félix Guyon à St-Denis?Aller tout droit? Impossible : il y a un panneau "Route barrée" qui l'en empêche, du fait des festivités de Guan Di.Tourner à gauche? Impossible. Un panneau l'interdit explicitement.Tourner à droite? Impossible pour la même raison.Vous auriez fait quoi vous, à la place de l'automobiliste?