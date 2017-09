Pyongyang a procédé à un sixième essai nucléaire

La Corée du Nord a annoncé ce dimanche avoir procédé à un nouveau test de bombe à hydrogène avec "une réussite parfaite". Un sixième essai cinq à six fois plus puissant que le précédent test en septembre 2016. La secousse tellurique de magnitude 6,3 relevée au nord du pays près de Punggye-ri, a été ressentie jusque dans la province chinoise de Jilin mais également en Russie par des habitants de Vladivostok.L’engin peut être monté sur les missiles à longue portée de Pyongyang, a annoncé la télévision officielle.Emmanuel Macron, à l’image de nombreux dirigeants ont "condamné avec la plus grande vigueur" ce nouvel essai. "La communauté internationale doit traiter cette nouvelle provocation avec la plus grande fermeté, afin d'amener la Corée du Nord à reprendre sans condition la voie du dialogue".La Corée du Nord a procédé à un tir de missile qui a survolé le Japon en début de semaine.